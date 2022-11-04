Американский президент Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран»

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4 ноября 2022, 11:17

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras / globallookpress.com

Американский президент Джо Байден выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты в скором будущем «освободят Иран». Об этом информирует ТАСС.

«Джо Байден на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии заявил, что США в скором времени "освободят Иран"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Глава Белого дома также отметил, что иранцы «освободят сами себя».

Как сообщалось ранее сегодня, представитель Конгресса Тейлор Грин указала, что «Украине не достанется ни цента», если республиканцы одержат победу по итогам американских промежуточных выборов.