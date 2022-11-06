Daily Mail: британская программа помощи украинским беженцам может быть урезана из-за «черной дыры» в бюджете

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6 ноября 2022, 16:38 Источник: РИА Новости

Лондон. Фото: imagebroker/Christian Reister/globallook.com

Программа помощи украинским беженцам в Великобритании может быть сокращена из-за того, что новое правительство во главе с Риши Сунаком обнаружило существенный дефицит бюджета. Об этом в воскресенье написал обозреватель газеты Daily Mail Дэн Сэйлз.

«В британской казне нашли «черную дыру» в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить», - написал он.

По мнению колумниста, это ставит под угрозу программу «Дом для Украины», по условиям которой британцам, предоставляющим жилье для украинских беженцев, ежемесячно выплачивается 350 фунтов стерлингов.

Между тем, как пишет автор публикации, согласно прогнозам ЮНИСЕФ, зимой Европа ожидает притока около 800 тысяч переселенцев из Украины.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения значительного числа объектов критической инфраструктуры Украины вице-премьер страны Ирина Верещук обратилась к беженцам с просьбой по возможности перезимовать за рубежом.