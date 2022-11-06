В Одессе памятник Екатерине Великой обнесли деревянным забором и обмотали черной пленкой

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6 ноября 2022, 16:11 Источник: Telegram

Памятник Екатерине II в Одессе. Фото: Telegram.

В Одессе обнесли забором и обмотали черной пленкой памятник Екатерине II в историческом центре города. Об этом сообщают одесские паблики, размещая фото и видео с изображением монумента.

В субботу мэр города Геннадий Труханов, ранее возражавший против сноса памятника, сообщил, что жители города на платформе «Социальный активный горожанин» проголосовали за его демонтаж. Теперь, по словам главы города, вопрос о сносе будет рассмотрен на ближайшем заседании городского совета.

С начала российской военной спецоперации монумент несколько раз подвергался актам вандализма: на голову императрицы надевали колпак палача, привязав к руке виселицу, памятник обливали краской.