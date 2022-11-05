Жители Одессы проголосовали за снос памятника Екатерине II

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5 ноября 2022, 12:59

Жители города в специальном приложении проголосовали за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Одессы.

«Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади», - передали в Telegram-канала администрации. Отмечается, что теперь этот вопрос будет донесен до обсуждения депутатов городского совета.



Несмотря на выбор населения, мэр города Геннадий Труханов рассказал, что выступает за перенос памятника в парк имперского и советского прошлого.



Ранее сообщалось, что президент Турции считает заслугой своей политики восстановление зерновой сделки.