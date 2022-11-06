Вице-премьер Украины Верещук: из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию

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6 ноября 2022, 12:27

Ирина Верещук, Yuliia Ovsyannikova/ globallookpress.com

Украина получила из Италии разные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки и ракетные комплексы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук.



«Из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра», - передала она.



По словам политика, Вооруженным силам страны также необходимы системы ПВО. В них они особенно нуждаются.



Согласно информации СМИ, Украину ждет еще один декрет об отправке оружия из Италии. Премьер-министр страны Джорджа Мелони выступает за продолжение поставок. В новый пакет венной помощи могут войти элементы ПВО.



Ранее сообщалось, что Киев ожидает до конца года поставки новых систем противовоздушной и противоракетной обороны.