Вице-премьер Украины Верещук: из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию

Украина получила из Италии разные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки и ракетные комплексы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук.
«Из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра», - передала она.
По словам политика, Вооруженным силам страны также необходимы системы ПВО. В них они особенно нуждаются.
Согласно информации СМИ, Украину ждет еще один декрет об отправке оружия из Италии. Премьер-министр страны Джорджа Мелони выступает за продолжение поставок. В новый пакет венной помощи могут войти элементы ПВО.
Ранее сообщалось, что Киев ожидает до конца года поставки новых систем противовоздушной и противоракетной обороны.
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