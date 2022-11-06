На Украине «люди отписываются от брехунов киевского режима» Арестовича и Геращенко

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6 ноября 2022, 11:54

Алексей Арестович, фото из открытых источников

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко теряют в последнее время подписчиков Telegram-каналов.

Издание «Украина.ру» сообщило, что одни из самых популярных украинских говорунов лишаются фолловеров.

В статье издания говорится, что «разговоры Геращенко, Арестовича и других укропропагандистов о перемогах, когда у украинской армии нет успехов, а у людей – нет электричества, сейчас вызывают обратный эффект».

Пользователи злятся и отписываются от брехунов киевского режима. «Украина.ру» приводит данные: от Геращенко за неделю отписались 2939 человек, за месяц от него в соцсетях ушли 5757 подписчиков.

От Telegram-канала Арестовича за неделю отписались 3254 человек, а за месяц - 3943 пользователя.

Недавно Алексей Арестович назвал достоинством национального характера украинских мужчин жлобство и нечеловеческую жестокость.