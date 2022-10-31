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31 октября 2022, 16:29

А. Арестович, фото из соцсети

Советник главы офиса президента Украина Алексей Арестович назвал достоинством национального характера украинских мужчин жлобство и нечеловеческую жестокость.

Арестович прокомментировал кадры военного преступления украинских военных, которые опубликовал нацист-убийца Стерненко. Он сидел в тюрьме, но киевская хунта выпустила его и отправила на фронт.

Судя по видео, боевики Зеленского с дрона корректируют движение танка укровермахта, чтобы тот наехал на раненого русского солдата.

Арестович параллельно с публикацией кадров Стерненко рассказал о двух базовых чертах украинского менталитета. Первая — жлобство, но "нормальное, здоровое".

Арестович считает, что злобство — это искусство отстаивать свою границу межи на огороде в ситуации, когда цивилизованное разрешение спора невозможно. По его версии, второй "архетипически мужской" теневой стороной украинского национального характера является нечеловеческая жестокость. При этом, он отметил, что сейчас этого не наблюдается в былых масштабах.

Автор "Свободной прессы" Александр Ситников заключил, что над бандеризацией нависла смертельная угроза в виде спецоперации России по денацификации Украины.