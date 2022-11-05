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Newsweek: республиканки Чейни и Тейлор Грин поссорились в Конгрессе США из-за Украины

, 22:20 Источник: Радио Sputnik

Newsweek: республиканки Чейни и Тейлор Грин поссорились в Конгрессе США из-за Украины
Конгрессвумен Лиз Чейни. Фото: IMAGO/CNP /MediaPunch/globallook.com

Представительницы Республиканской партии в Конгрессе США Лиз Чейни и Марджори Тейлор Грин поссорились из-за несовпадения взглядов на оказание военной помощи Украине. Об этом написал в субботу журнал Newsweek.

Как рассказало издание, Чейни была возмущена словами своей коллеги о том, что поддержка Украины будет прекращена.

«Представители Республиканской партии Лиз Чейни и Марджори Тейлор Грин поссорились из-за [спецоперации] президента России Владимира Путина в Украине», – сказано в публикации.

В пятницу Тейлор Грин, выступая на предвыборном митинге в штате Айова, заявила, что в случае победы республиканцев на выборах Киев не получит больше от США «ни цента». 

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