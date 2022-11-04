Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что при республиканцах Украине не достанется «ни цента»

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила уверенность в том, что в случае победы Республиканской партии на выборах в Соединенных Штатах Америки Украина не получит больше "ни цента" финансирования.
Марджори Тейлор Грин в рамках предвыборного митинга в Айове отметила, что демократы "распахнули настежь" границу США, однако единственная граница, которая их волнует, – это не южная часть Соединенных Штатов, а Украина.
По словам конгрессвумен, Киеву при республиканцах "не достанется ни цента". "Наша страна важнее", – передает "Свободная пресса" слова Марджори Тейлор Грин.