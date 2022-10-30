Обозреватель американского The National Interest предположил, что США пойдут на переговоры с Россией после победы республиканцев

Соединенные Штаты Америки могут сесть за стол переговоров с Россией в случае победы Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. Такую точку зрения выразил обозреватель американского журнала The National Interest Мэтью Мэй.
Согласно его словам, поведение Вашингтона в отношении украинского конфликта не соответствует главной обязанности правительства США, а именно — защите избирателей.
Мэй отметил, что на политику действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении России может повлиять республиканское большинство в палате представителей, открыв прямые дипломатические каналы с Москвой.