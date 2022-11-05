Украина намерена создать флот морских беспилотников

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5 ноября 2022, 21:53 Источник: РИА Новости

Беспилотный надводный корабль ВМС США. Фото: Mcs Roland Franklin/globallook.com

В Украине хотят создать флот морских беспилотников. Об этом сообщил в субботу в ходе своего ежевечернего видеообращения президент страны Владимир Зеленский. По его словам, уже на следующей неделе будет запущена платформа по сбору средств на эти цели.

Зеленский пояснил, что морские беспилотники необходимы для защиты акватории Украины.

«Как это работает – все уже видели», - сказал он.

29 октября Украина предприняла атаку на суда российского Черноморского флота в Севастополе при помощи морских дронов. По утверждению министерств обороны и иностранных дел РФ, ВСУ готовили эту операцию под руководством специалистов из Великобритании.