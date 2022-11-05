Зеленский сообщил, что за неделю по зерновому коридору прошли около 30 судов с 800 тыс. тонн сельхозпродукции из Украины

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5 ноября 2022, 21:18 Источник: ТАСС

Сухогруз с зерном. Фото: Yulii Zozulia/globallook.com

За последнюю неделю по безопасному коридору в рамках «зерновой сделки» из портов Украины прошли 28 сухогрузов, перевозивших свыше 800 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом в своем ежевечернем видеообращении сказал в субботу президент Украины Владимир Зеленский. Оно опубликовано в телеграм-канале украинского лидера.

По словам Зеленского, суда отправились в Египет, Ливию, Марокко, Алжир, Оман, Турцию, Китай и Эфиопию. «Это типичный список стран, которые потребляют большую часть нашего аграрного экспорта», - сказал он.

29 октября после обстрела судов Черноморского флота в Севастополе Минобороны РФ сообщило о приостановке участия России в «зерновой сделке». 2 ноября оно было возобновлено. Срок действия соглашений по экспорту украинского зерна заканчивается 19 ноября.