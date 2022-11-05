В Полтавской области начались аварийные отключения электроэнергии

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5 ноября 2022, 13:58

Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Графики почасовых отключений в Полтавской области Украины временно прекратили. Вместо них ввели аварийные отключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной военной администрации Дмитрия Лунина.



«Сегодня на Полтавщине вводят аварийные отключения электроэнергии», - передал он в своем Telegram-канале.



До недавнего времени в регионе действовал почасовой график ограничения электричества, однако этих мер оказалось недостаточно. Властям пришлось ввести дополнительное отключение энергопотребления. Теперь оно будет аварийным.



Ранее сообщалось, что армия России ликвидировала польских наемников.