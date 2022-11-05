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Аргументы Недели Общество 13+

Спецназ РФ уничтожил группу наемников из Польши

, 13:29

Спецназ РФ уничтожил группу наемников из Польши
Petrov Sergey/ globallookpress.com

Группа спецназа Вооруженных сил России уничтожила отряд наемников из Польши в рамках Специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«…противник был уничтожен», - доложил командир отряда.

В ведомстве отметили, что обнаружить вражескую группировку удалось благодаря разведке российской армии.

Бой шел в лесу на дистанции 30–50 м и сопровождался массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов.

Ранее сообщалось, что НАТО снабжает Украину наёмниками.

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