Спецназ РФ уничтожил группу наемников из Польши

Группа спецназа Вооруженных сил России уничтожила отряд наемников из Польши в рамках Специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«…противник был уничтожен», - доложил командир отряда.
В ведомстве отметили, что обнаружить вражескую группировку удалось благодаря разведке российской армии.
Бой шел в лесу на дистанции 30–50 м и сопровождался массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов.
Ранее сообщалось, что НАТО снабжает Украину наёмниками.
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