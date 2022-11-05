Интернет-пользователи негативно восприняли заявление Бербок о Путине

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5 ноября 2022, 09:55

Анналена Бербок, MFA Russia/ globallookpress.com

Аудитория Twitter раскритиковала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине. ОБ этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их комментарии.



Многие пользователи оставили негативный отзыв о выступлении немецкого политика.



«С каждым день мне все более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете», — написал один из них.



Некоторые также обвинили Бербок в эскалации конфликта на Украина из-за ее «вызывающей» позиции. По их словам, переговорный процесс не начинается во многом благодаря этому. Кроме того, поставки оружия также лишь «разжигают» противостояние между странами.

Ранее сообщалось, что страны Балтии хотят добиться изоляции РФ.