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Интернет-пользователи негативно восприняли заявление Бербок о Путине

, 09:55

Интернет-пользователи негативно восприняли заявление Бербок о Путине
Анналена Бербок, MFA Russia/ globallookpress.com

Аудитория Twitter раскритиковала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине. ОБ этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их комментарии.

Многие пользователи оставили негативный отзыв о выступлении немецкого политика.

«С каждым день мне все более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете», — написал один из них.

Некоторые также обвинили Бербок в эскалации конфликта на Украина из-за ее «вызывающей» позиции. По их словам, переговорный процесс не начинается во многом благодаря этому. Кроме того, поставки оружия также лишь «разжигают» противостояние между странами.

Ранее сообщалось, что страны Балтии хотят добиться изоляции РФ.

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