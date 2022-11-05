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Байден обеспокоен покупкой Маском социальной сети Twitter, которая «извергает ложь на весь мир»

, 07:56

Байден обеспокоен покупкой Маском социальной сети Twitter, которая «извергает ложь на весь мир»
Джо Байден, NASA/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что встревожен покупкой предпринимателем Илоном Маском Twitter, поскольку социальная сеть является инструментом, который «извергает ложь на весь мир».

По словам представителя Вашингтона, сделка американского бизнесмена представляет опасность для страны. Twitter, который «извергает ложь на весь мир» принадлежит предпринимателю, а не государству.

27 октября Маск закрыл сделку по приобретению Twitter.

Пользователи рассчитывают, что новый владелец отменит постоянные блокировки в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Байден намерен «освободить Иран».

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