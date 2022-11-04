Украинские силовики предприняли провокацию на границе с Белоруссией

Украинские силовики предприняли провокацию с использованием бронетехники на участке границы с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики.
По данным ведомства, камеры видеонаблюдения зафиксировали движение украинского бронетранспортера БТР-80 в сторону границы между государствами. Доехав до инженерных заграждений, военный автомобиль уехал обратно.
Отмечается, что действие было замечено в пункте пропуска Глушкевичи (с украинской стороны - Майдан Копищанский) 29 октября в 13:23.
Ранее сообщалось, что в стране не планируют вторжение на Украину.
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