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Армия Израиля нанесла авиаудар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа

, 07:33

Армия Израиля нанесла авиаудар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа
Флаг Израиля, Damian Klamka/ZUMAPRESS.com

ВС Израиля нанесли удар по военному объекту в секторе Газа. Об этом сообщает армия Израиля (ЦАХАЛ).

«Истребители ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесли удар по подземному военному объекту ХАМАС», - заявили в израильской армии. Сообщается, что удар нанесен в ответ на обстрел Израиля со стороны сектора Газа.

Известно, что ХАМАС разрабатывал и производил ракеты. Как утверждают военные, теперь попытки комплекса усилить вооружение будут затруднены.

Ранее сообщалось о том, что Израиль предоставляет Украине разведданные для борьбы с беспилотниками.

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