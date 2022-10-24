NYT: Израиль предоставил Киеву разведданные, необходимые для борьбы с беспилотниками

Аргументы Недели → В мире 13+

24 октября 2022, 07:29

MOD Russia/globallookpress.com

Американская ежедневная газета New York Times опубликовала материал, в котором говорится о предоставлении Израилем Украине разведданных, необходимых для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

В статье указано со ссылкой на украинского чиновника, что он, выступая неофициально заявил, что Израиль предоставил разведданные, нужные для нацеливания на беспилотники.

В публикации также приводятся слова советника министра обороны Украины Юрия Сака, по мнению которого Израиль, отказываясь более активно помогать Киеву противостоять беспилотникам, лишает себя возможности отточить свою тактику борьбы с угрозами на своей территории, - сообщает URA.RU.

Газета New York Times ранее писала, что Израиль раскрывает Украине позиции российских военных. Но в Израиле опровергали эту информация, объясняя, что не хотят провоцировать Россию.

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора 23 октября с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в воскресенье отверг любой предлог для российской эскалации на Украине.