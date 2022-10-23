Пентагон: Остин в разговоре с Шойгу отверг любой предлог для российской эскалации в Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

23 октября 2022, 22:53 Источник: РИА Новости

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Chad J. Mcneeley/globallook.com

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в воскресенье отверг любой предлог для российской эскалации в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства США по итогам разговора министров.

«Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины», - говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве также подчеркнули, что беседа состоялась по инициативе России.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в воскресенье телефонные разговоры с четырьмя своими коллегами: из Франции, Турции, Великобритании и США. Как заявило российское оборонное ведомство, темой переговоров стала ситуация в Украине и озабоченность России возможным применением Киевом «грязной бомбы».