РИА Новости: Украина, пытаясь прорвать оборону РФ в Харьковской области, теряет убитыми и ранеными в среднем 120 военных в день

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2022, 13:17 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украина, пытаясь прорвать оборону сил Российской Федерации на территории Харьковской области, ежедневно в среднем теряет убитыми и ранеными 120 военнослужащих. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Украина, пытаясь прорвать оборону российских войск в Харьковской области, теряет убитыми и ранеными в среднем 120 военных в день, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер МИД РФ Мария Захарова указала, что в дипломатическое ведомство вызовут посла Лондона в Москве Дебору Броннерт из-за участия британских специалистов в подготовке атак киевской стороны.