Украина, пытаясь прорвать оборону сил Российской Федерации на территории Харьковской области, ежедневно в среднем теряет убитыми и ранеными 120 военнослужащих. Об этом проинформировало РИА Новости.
«Украина, пытаясь прорвать оборону российских войск в Харьковской области, теряет убитыми и ранеными в среднем 120 военных в день, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, спикер МИД РФ Мария Захарова указала, что в дипломатическое ведомство вызовут посла Лондона в Москве Дебору Броннерт из-за участия британских специалистов в подготовке атак киевской стороны.