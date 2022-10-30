218 судов оказались заблокированы после приостановки зерновой сделки

Движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано после ее приостановления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.
«218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что Киев больше не имеет разрешений на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.
Российские власти приняли решение о временном прекращении вывоза продукции из портов Украины после теракта ВСУ в Севастополе. Боевики атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Ранее сообщалось, что Запад поступает нелогично в вопросах зерновой сделки.
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