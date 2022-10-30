«Плач» по зерновой сделке - пример того, что Запад совершенно утратил чувство стыда

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 октября 2022, 20:30 Источник: Дмитрий Михайлин

Фото: pixabay.com

Есть куча примеров какой-то запредельной абсурдности сегодняшнего мира. Например, сегодняшний:

НАТО поставляет Украине оружие, инструкторов и наемников, но при этом

НАТО призывает Россию отменить свое решение и срочно возобновить зерновую сделку с Украиной, потому что продовольствию "надо дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается".

При этом весь мир знает, что:

1. Вообще-то зерно на Украину надо ввозить, а не вывозить из нее - там пустые госрезервы и, учитывая происходящее, совсем неоптимистичные прогнозы на урожай следующего года. Проще говоря, в стране есть реальная (хотя пока и отложенная на год) угроза голода;

2. Встречным грузом в порты Одесса, Черноморск и Южный ровно это же НАТО, которое сейчас призывает накормить голодных, отправляло на Украину оружие и боеприпасы - чтобы убивать русских солдат. Хотя весь смысл зерновой сделки - в том, чтобы не использовать этот коридор в военных целях и, соответственно, не обстреливать суда.

3. Зерно с Украины в рамках зерновой сделки поступало, главным образом, в следующие страны, по убыванию: Испания (1,8 млн тонн), Турция, Италия, Китай, Нидерланды, Египет, Бангладеш, Румыния, Израиль, Германия (223 тыс. тонн). Бедные страны, где есть реальная угроза голода - на позициях 6,7 и 8. Но при этом Бангладеш (население 171 млн. чел.) за все время действия сделки получил 269 тыс. тонн, а Нидерланды с населением ровно в 10 раз меньше - больше чем в два раза больше.

Так вы кого хотите убедить, что это зерно - для бедных и голодающих?

Самая главная проблема сегодняшнего мира в том, что в нем утрачено одно из базовых чувств человека - стыд. Можно делать и говорить вообще всё, не стыдно ни за что. Можно оперировать базовыми, какими-то основополагающими словами - смерть, голод - и не иметь в виду вообще ничего, тупо "развели", ха-ха-ха.

Путин выглядит ужасно усталым, когда в стомиллионный раз говорит о каких-то правилах, о каких-то принципах, которые надо соблюдать - и уже не очень убедительным, потому что в его картине мире за словами что-то стоит, что за слова надо отвечать, что есть какие-то незыблемые правила. А их нет. И за словами не стоит - вообще ничего. Ноль. Пустота.

И, кстати, эта самая СВО началась во многом из-за того, что утрачены базовые принципы, из-за отсутствия у "партнеров" этого чувства - стыда.

И именно поэтому нас всех ждет самое непредсказуемое десятилетие в нашей истории - это время необходимо на то, чтобы вернуть смысл словам, неважно, на каком языке они произносятся.

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