Американцы высмеяли Байдена, заявившего о наличии у США 54 штатов

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30 октября 2022, 19:18

Джо Байден, White House/ globallookpress.com

Читатели Daily Mail из США негативно отреагировали на оговорку президента Джо Байдена, заявившего о наличии у Америки 54 штатов. Об этом сообщает РИА Новости.



Казус произошел в момент выступления лидера Белого дома в Пенсильвании. «Мы побывали в 54 штатах», - подчеркнул он, говоря об успехе своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании.



«Как можно забыть число 50?» - удивляются читатели издания.



Многие из них восприняли оговорку президента крайне негативно, назвав ее «позором». Кроме того, аудитория Daily Mail посоветовала Байдену отказаться от своей должности «ради безопасности планеты».



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