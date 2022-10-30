Американцы высмеяли Байдена, заявившего о наличии у США 54 штатов

Читатели Daily Mail из США негативно отреагировали на оговорку президента Джо Байдена, заявившего о наличии у Америки 54 штатов. Об этом сообщает РИА Новости.
Казус произошел в момент выступления лидера Белого дома в Пенсильвании. «Мы побывали в 54 штатах», - подчеркнул он, говоря об успехе своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании.
«Как можно забыть число 50?» - удивляются читатели издания.
Многие из них восприняли оговорку президента крайне негативно, назвав ее «позором». Кроме того, аудитория Daily Mail посоветовала Байдену отказаться от своей должности «ради безопасности планеты».
Ранее сообщалось, что отношения Россия и Китая вышли на новый этап.
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