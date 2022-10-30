Полиция Финляндии заявила о признаках того, что отправленное в Украину оружие могло попасть в руки преступных группировок

Оружие, отправленное Украине, могло попасть в руки организованных преступных группировок в Финляндии. Об этом сообщила Центральная криминальная полиция страны со ссылкой на разведданные, пишет в воскресенье сайт финской государственной телерадиокомпании Yle.
«У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии», – приводит сайт слова комиссара Центральной уголовной полиции по расследованию преступлений Кристера Ахлгрена.
По его словам, у правоохранительных органов Финляндии «много» данных разведки о том, что преступные группировки очень заинтересованы в оружии, которое направляется в Украину.
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что в Украине создан черный рынок западного оружия, откуда оно расползается по всему миру.