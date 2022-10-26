Путин заявил о черном рынке оружия в Украине и риске попадания мощных вооружений в руки преступников

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26 октября 2022, 15:49 Источник: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

В Украине создан черный рынок оружия, в контрабанде которого задействованы международные преступные группировки. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду в ходе выступления на встрече с руководителями спецслужб и органов безопасности стран СНГ, которая проходила в онлайн-формате.

При этом, по словам президента, которые приводит сайт Кремля, речь идет о контрабанде не только стрелкового оружия.

«Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в среду, 26 октября, российские войска под руководством верховного главнокомандующего провели учения по отработке нанесения ответного массированного ядерного удара.