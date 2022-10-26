Шойгу: РВСН под руководством Путина отработали нанесение массированного ответного ядерного удара

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26 октября 2022, 15:04 Источник: РИА Новости, Интерфакс

В. Путин, фото с сайта Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 26 октября, доложил, что российские войска сегодня провели учения, в ходе которых отрабатывали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку противника.

Учения проходили под руководством Президента РФ, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Владимира Путина.

Видеозапись учений показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину: "Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки ВС РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС России, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что к учениям были привлечены ракетный комплекс РВСН "Ярс", ракетная подлодка стратегического назначения Северного флота "Тула" и два ракетоносца Ту-95МС.

На сайте Кремля сообщается, что под руководством Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.