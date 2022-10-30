При взрывах в столице Сомали погибли не менее ста человек, еще триста получили ранения

В ходе взрывов у здания министерства образования в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере сто человек. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 30 октября, журналисты.
Информационное агентство Reuters, ссылаясь на заявление президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, сообщило, что, еще около трехсот человек получили ранения.
Согласно предварительным данным, в Могадишо сработали взрывные устройства, которые были заложены в двух автомобилях.
Ранее сообщалось о девяти погибших, среди которых дети.