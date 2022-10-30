При взрывах в столице Сомали погибли не менее ста человек, еще триста получили ранения

Аргументы Недели → В мире 13+

30 октября 2022, 08:21 Источник: РИА "Новости"

экстренные службы Сомали, Hassan Bashi/XinHua

В ходе взрывов у здания министерства образования в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере сто человек. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 30 октября, журналисты.

Информационное агентство Reuters, ссылаясь на заявление президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, сообщило, что, еще около трехсот человек получили ранения.

Согласно предварительным данным, в Могадишо сработали взрывные устройства, которые были заложены в двух автомобилях.

Ранее сообщалось о девяти погибших, среди которых дети.