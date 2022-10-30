Количество погибших во время давки в Сеуле россиянок увеличилось до трех

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30 октября 2022, 07:56 Источник: РИА "Новости"

место давки в Сеуле, Niu XisitongxunsheNEWSIS/XinHua

Посольство РФ в Южной Корее сообщило журналистам утром в воскресенье, 30 октября, что количество гражданок России, погибших при давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле, увеличилось до трех.

Ранее сообщалось об одной погибшей россиянке, однако к настоящему моменту поступила информация еще о двух умерших. Отмечалось также, что одна гражданка Российской Федерации пострадала и находится в больнице. Позже из клиники поступило сообщение о ее кончине.

В посольстве уточнили, что находятся в постоянном контакте с южнокорейскими правоохранительными органами.