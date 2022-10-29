Рогов сообщил, что украинские власти начали угрожать сотрудникам Запорожской АЭС тюрьмой и расправой

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29 октября 2022, 08:45

ЗАЭС, фото: Dmitry Grigoriev /globallookpress.com

Сотрудникам Запорожской атомной станции поступают угрозы от украинских властей, им грозят расправой и лишением свободы. Об угрозам работникам АЭС в Энергодаре сообщил Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией".

По словам Рогова, "стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, в Киеве начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой, передаёт РИА Новости.

Он также добавил, что Киевский режим угрожает, что как только ему удастся "взять под контроль Запорожскую АЭС", её сотрудники будут подвергнуты репрессиям.

Рогов напомнил, что Запорожская область является частью Российской Федерации. Он подчеркнул, что АЭС находится под надёжной защитой.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 октября, в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия контролирует ЗАЭС, там российские войска находятся.