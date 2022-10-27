Путин опроверг обвинения Украины в том, что российская армия обстреливает Запорожскую АЭС: они сбрендили совсем

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2022, 19:46

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", проходящего в Подмосковье, опроверг обвинения Украины в том, что российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

Путин отметил, что "руководство киевского режима постоянно говорит о своем стремлении обладать ядерным оружием". "Постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной станции, что мы обстреливаем АЭС в Запорожье. Ну они сбрендили совсем, нет?" - цитирует президента РФ Рravda.Ru.

Путин объяснил, что мы контролируем эту атомную электростанцию, там российские войска находятся.

Российский президент подчеркнул, что Запад молчит по поводу обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Путин напомнил, что Россия пустила на АЭС представителей МАГАТЭ, и они видят, с какой стороны летят снаряды.

Он возмущенно сказал, что никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают АЭС, но нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. "Ну это бред", — заключил Путин.