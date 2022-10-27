Советник офиса президента Украины Подоляк о выступлении Владимира Путина: «Буря наступает»

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27 октября 2022, 20:16

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк возмущенно высказался о выступлении президента России Владимира Путина. Своим мнением украинский спикер поделился в социальных сетях.

Подоляк заявил, что любая речь Путина укладывается в фразу "по Фрейду", - сообщает портал Рravda.Ru.

Советник руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, политтехнолог Михаил Подоляк написал в своем аккаунте на английском языке: "Человек, вторгшийся в чужую страну и аннексировал территории — обвиняет кого-то в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер — пожнет бурю. Буря наступает".

Президент РФ, выступая 27 октября на XIX заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Украина и Россия — один народ. "У нас на одной территории развивалась российская государственность. Говорили на одном языке", - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что изменения в русском и украинских языках начали прослеживаться только в 14 веке под влиянием Польши, в 19 веке Западом начался раскол русского народа.

Российский президент также напомнил, что в тот же период Западом начался раскол русского народа. Путин подчеркнул, что Запад действует, исходя из принципа разделения.

Путин обвинил Запад в происходящих в настоящее время на Украине событиях.





