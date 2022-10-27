Путин: именно Запад довёл до ситуации и событий на Украине

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27 октября 2022, 18:24

Alexander Rekun/globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил Запад в происходящих в настоящее время на Украине событиях. Глава российского государства 27 октября 2022 года выступил итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Московской области.

Путин подчеркнул, что именно Запад, на Россия, довёл до сегодняшней ситуации и событий на Украине. Как пояснил российский президент, у специальной военной операции на Украине привел устроенный там государственный переворот.

По словам Путина, независимый Донбасс без России, без включения его в состав РФ, не выжил бы.

Президент РФ указал, что Россия должна была что-то делать с этим регионов. "Надо было что-то для себя решить, но признать независимость и бросить - неприемлимо", - отметил Путин.