Твою дивизию... Бежавшие из Вьетнама, Ирака, Афганистана и Сомали американцы теперь угрожают России из Румынии

101-я воздушно-десантная дивизия США готова совершить бросок из Румынии на Украину, чтобы воевать с Россией. Первым эту новость разнёс по миру американский телеканал СВS. Дивизия имеет и непривычное для русского уха название «Кричащие орлы». Это официальное название, чему соответствует и нарукавный шеврон.
В ходе Второй мировой войны, после открытия второго фронта и начала вторжения через Ла-Манш, эта самая дивизия оказалась запертой немцами на побережье Атлантики. Американо-британские военные части потеряли тогда 122 тыс. человек. И только личное обращение Черчилля к Сталину с панической просьбой помочь остановило их уничтожение гитлеровскими войсками. Сталину пришлось раньше времени, без полной подготовки, дать старт операции «Багратион» по освобождению Прибалтики. Тем самым оттянуть немецкие части из Франции и Голландии на Восточный фронт.
После этого были Вьетнам, Ирак, Афганистан и Сомали. О том, как действовала в этих странах 101-я дивизия, можно судить по результатам всех перечисленных войн. Особо показательна последняя. Стремительная эвакуация американских солдат из Афганистана в августе 2021 г. прикрывала как раз эта самая дивизия. Американцы бежали, когда талибы с винторезами и калашниковыми, будучи без авиации и артиллерии, стремительно захватили все афганские провинции.
Едва ли стоит говорить о том, кто будет круче, если американские вертолёты Black Hawk или Chinook выбросят где-то в Крыму или в районе Херсона две-три сотни американских десантников. До точки выброса они просто не долетят и будут уничтожены.
Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».
Аргументы Недели → Самое читаемое
МИД РФ: выступление США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения России по поводу «грязной бомбы»
Официальный представитель Пентагона Райдер: США не видят признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие
- #ЗАУГЛОМ Академик Ткачук. После конфликта на Украине оружием Судного Дня станет биологическое
- 13:57 МИД Ирана ввел ответные санкции против восьми организаций и СМИ в Евросоюзе, а также 12 граждан
- 11:17 Твою дивизию... Бежавшие из Вьетнама, Ирака, Афганистана и Сомали американцы теперь угрожают России из Румынии
- 11:14 Врио главы Запорожской области Балицкий: ВСУ и наемники создают в Запорожье укрепрайоны типа «Азовстали» в Мариуполе
- 10:26 Россию хотят вытеснить с Южного Кавказа
- Telegram | (Подписаться) Экс-депутат Верховной Рады Царёв: российские военные дошли до Одессы в начале СВО