Аргументы Недели → В мире 13+

24 октября 2022, 12:00

UK Ministry of Defence/globallookpress.com

Главный военный комиссар Киева Юрий Максимов публично в телеэфире заявил о том, что армия Украины нуждается в доукомплектовании, потому все военнообязанные мужчины до шестидесяти лет могут ожидать получения повестки.

Главный военком украинской столицы предупредил, что рейды, в ходе которых украинским гражданам вручают повестки в армию, будут продолжаться в любом месте и в любое время суток, - сообщает "Свободная пресса".

Как объяснил Максимов, Вооруженные силы Украины должны иметь большее количество личного состава. Он считает, что мобилизация будет продолжаться, поскольку это необходимость.

"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан", — заключил киевский военком.

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко отдыхает в Испании, развлекается на аттракционах в Жироне, в то время, как в столице Украины обстрелы, часть города остается без электроэнергии.