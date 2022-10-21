Украинский блогер Шарий сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко отдыхает в Испании, когда в столице Украины обстрелы

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко отдыхает в Испании, развлекается на аттракционах в Жироне, в то время, как в столице Украины обстрелы, часть города остается без электроэнергии.
Киевский градоначальник утверждает, что каждый день проводит на рабочем месте. Но судя на видео опубликованное блогером, Кличко наслаждается полетами в аэротрубе Windoor в Empuriabrava.
Шарий выложил расписание сеансов аттракциона, где указано имя мэра Киева, - сообщает "ФАН".
Блогер написал: "Обстрелы? Проблемы? Расслабьтесь. Как сделал это Виталий Кличко в аэротрубе Windoor в Empuriabrava (Жирона, Испания). А у вас там как? Ну держитесь. Он к земле явно не готовится, он готовится летать".