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Аргументы Недели В мире 13+

The Hill: Россия информирована о несовершенстве американской ядерной доктрины

, 18:45

The Hill: Россия информирована о несовершенстве американской ядерной доктрины
Пентагон, фото: Ron Sachs/globallook.com

В России эксперты осведомлены о несовершенстве ядерной доктрины Соединенных Штатов Америки. Радио Sputnik со ссылкой на статью журналистов издания The Hill передает, что США имеют на вооружении бомбы свободного падения.

В России есть информация, что эти бомбы имеют низкую защиту при хранении на складах и при доставке к целям.
В статье говорится, что ВМС Соединенных Штатов нуждаются в новых ядерных крылатых ракетах малой и средней дальности, поскольку американский президент, в том числе и Джозе Байден, блокируют их разработку.

По данным автора статьи, американский конгресс пытается изменить ситуацию, но в настоящее время США «находятся в незавидном положении».

Американский эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive написал, что у России имеется солидный арсенал тактического ядерного оружия, заставляющий волноваться натовских генералов.

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