Несколько недель назад в Косово работала группа чеченцев и черкесов, которая вербовала албанцев для участия в боевых действиях в Украине. Об этом сообщил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич, подчеркнув, что вербовщики были из числа противников главы Чечни Рамзана Кадырова.
Выступая в Брюсселе на собрании с представителями сербов Косово и Метохии, Вучич рассказал, что группа работала «в последние два дня июля и первые три дня августа». Она преследовала две цели: наблюдение за ситуацией на севере Косово и вербовку албанцев для участия в украинском конфликте.
Сербский президент также заявил, что Сербия защитит своих граждан в Косово, если этого не сделает НАТО.