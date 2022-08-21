Вучич рассказал о группе чеченцев и черкесов, которые в Косово вербовали людей для участия в украинском конфликте на стороне Киева

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21 августа 2022, 17:01 Источник: РИА Новости

Президент Сербии Александар Вучич. Фото: IMAGO/Christian Spicke /globallook.com

Несколько недель назад в Косово работала группа чеченцев и черкесов, которая вербовала албанцев для участия в боевых действиях в Украине. Об этом сообщил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич, подчеркнув, что вербовщики были из числа противников главы Чечни Рамзана Кадырова.

Выступая в Брюсселе на собрании с представителями сербов Косово и Метохии, Вучич рассказал, что группа работала «в последние два дня июля и первые три дня августа». Она преследовала две цели: наблюдение за ситуацией на севере Косово и вербовку албанцев для участия в украинском конфликте.

Сербский президент также заявил, что Сербия защитит своих граждан в Косово, если этого не сделает НАТО.