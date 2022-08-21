Александр Вучич: Сербия защитит своих граждан в Косово, если этого не сделает НАТО

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21 августа 2022, 16:27 Источник: ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич / Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград защитит своих граждан в Косово и Метохии от албанцев, если НАТО этого не сделает. Об этом президент республики заявил на встрече с сербскими жителями Косово из-за готовности Приштины с 1 сентября ввести запрет на въезд с сербскими автономерами и начать их перерегистрацию на косовские.

Сообщается, что в минувший четверг в Брюсселе прошли переговоры Вучича и главы самопровозглашенной республики Косово Курти. На этой встрече присутствовал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По итогам переговоров Боррель сообщил, что Вучич и Курти не пришли к общему соглашению.

В воскресенье глава Сербии созвал собрание из Брюсселя с представителями сербских жителей Косово. На нем Вучич отметил, что колонн беженцев не будет.

«Мы сохраним наш народ и от гонений и от погромов. Если этого не захочет сделать НАТО» - отметил президент Сербии.