Испанское издание El Debate увидело «афганский почерк» в действиях США по Украине

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21 августа 2022, 15:30 Источник: РИА Новости

Американская система залпового огня HIMARS. Sgt. Dustin Biven/globallook.com

Соединенные Штаты, оказывая масштабную военную помощь Украине, могут столкнуться с той же ситуацией, что и в Афганистане, когда Вашингтон потерял из-за растрат и коррупции порядка 19 млрд долларов. Об этом пишет в воскресенье испанское издание El Debate.

Газета пишет, что на поддержку афганского правительства США потратили около 134 млн долларов.

«А в отчете за 2020 год, подготовленном уполномоченным Конгрессом специальным управлением генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), говорится, что около $19 млрд примерно <...> утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений», — пишет автор публикации.

По его мнению, аналогичная ситуация может произойти и с помощью Вашингтона Киеву. В частности, специальный генеральный инспектор SIGAR Джон Сопко уже указывал на некоторое сходство между ситуациями в Афганистане и Украине.

Ранее сообщалось, что документ об очередном пакете военной помощи Украине на 775 млн долларов был подписан Джо Байденом 19 августа.