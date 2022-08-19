Пентагон допустил поставки Украине оружия, которое может «изменить ситуацию на поле боя»

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19 августа 2022, 21:31 Источник: ТАСС

Американская система залпового огня HIMARS. Фото: Senior Airman Beaux Hebert/globallook.com

Оборонное ведомство США рассматривает возможность поставок Киеву новых видов вооружений и военной техники, которые могли бы помочь Украине переломить ход боевых действий, в том числе на юге страны. Об этом сообщила в ходе онлайн-брифинга высокопоставленная представительница Пентагона.

Брифинг был посвящен новому пакету военной помощи Киеву в размере 775 млн долларов США.

«Мы <...> изучаем новые средства, которые позволят им [украинцам] успешно действовать в плане изменения ситуации на поле боя не только на востоке, но и на юге», - заявила представительница оборонного ведомства. Она не уточнила при этом, о каких именно вооружениях идет речь.

Что касается, нынешнего пакета военной помощи, то, как подчеркнула ведущая брифинга, она «укрепит мобильность украинцев в нынешней чрезвычайно сложной обстановке, особенно на юге Украины».

По ее словам, военные круги США полагают, что в Украине в настоящее время наблюдается «иная фаза» боевых действий, чем та, что была два месяца назад. Она выражается, в частности, по ее выражению, в «полном отсутствии продвижения россиян вперед».