Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Актер из США Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине

, 08:32

Актер из США Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине
Актер Кевин Сорбо, Iris Edinger, via www.imago-imag / globallookpress.com

Актер из Соединенных Штатов Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь киевской стороне. Соответствующую запись артист, который известен по своим ролям в сериалах «Удивительные странствия Геракла» и «Андромеда», разместил некоторое время назад в социальной сети Twitter.

«Перестаньте отправлять деньги Украине», — говорится в публикации, которую выложил Кевин Сорбо.

Ранее на текущей неделе агентство Reuters, сославшись на информированные источники, сообщило, что американская администрация готовится выделить бывшей советской республике порядка 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

В мире

В мире

Политика

Политика