Актер из США Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине

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21 августа 2022, 08:32

Актер Кевин Сорбо, Iris Edinger, via www.imago-imag / globallookpress.com

Актер из Соединенных Штатов Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь киевской стороне. Соответствующую запись артист, который известен по своим ролям в сериалах «Удивительные странствия Геракла» и «Андромеда», разместил некоторое время назад в социальной сети Twitter.

«Перестаньте отправлять деньги Украине», — говорится в публикации, которую выложил Кевин Сорбо.

Ранее на текущей неделе агентство Reuters, сославшись на информированные источники, сообщило, что американская администрация готовится выделить бывшей советской республике порядка 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи.