Politico: США планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur

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20 августа 2022, 14:37

Артиллерийские стрельбы, marine_corps / globallookpress.com

Соединенные Штаты планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur. Об этом написало издание Politico, сославшееся на осведомленный источник.

В публикации Politico говорится, что американская сторона намерена направить бывшей советской республике боеприпасы Excalibur «в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем».

M982 Excalibur — 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности, который запускается из ствола гаубицы.

Как сообщалось ранее сегодня, российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Украина осуществляет атаки на территории Крыма и Севастополя с целью запугивания жителей полуострова.