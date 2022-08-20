Мэр Лондона Хан: миллионы британцев зимой не смогут себе позволить ни отопления, ни еды

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20 августа 2022, 11:52 Источник: РИА Новости

Мэр Лондона Садик Хан, фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency, globallookpress.com

К зиме миллионы людей не смогут позволить себе ни еду, ни отопление, об этом заявил мэр Лондона Садик Хан.

В своих социальных сетях градоначальник заявил, что если правительство не примет соответствующие меры, то миллионы британцев не смогут удовлетворить свои базовые потребности. Например, позволить в дом отопление или еду. Мэр подчеркнул, что подобного страна «еще не видела».

Хан также прикрепил данные агентства Великобритании, согласно которым счёт за электроэнергию может превысить исторический уровень.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на должность премьера принять чрезвычайный бюджет, иначе жители страны будут обречены на "зиму нищеты".