Экс-премьер Британии Браун заявил, что без экстренного бюджета миллионы британцев обречены на «зиму нищеты»

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7 августа 2022, 12:45 Источник: РИА "Новости"

флаг Великобритании, https://unsplash.com/photos/vuV25OfnGa8

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на должность премьера принять чрезвычайный бюджет, поскольку иначе жители страны будут обречены на "зиму нищеты".

Гордон Браун подчеркнул, что Борис Джонсон, экс-глава Министерства финансов Британии Риши Сунак и министр иностранных дел страны Лиз Трасс должны на этой неделе согласится на принятие чрезвычайного бюджета. По словам политика, если это не будет сделано, необходимо созвать парламент, чтобы заставить их так поступить.

Браун выразил мнение, что нет ничего морального в том, что "равнодушные лидеры" обрекают на "ужасную зиму нищеты" миллионы детей и пенсионеров.