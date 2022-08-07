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WSJ: с приближением зимы страны Евросоюза будут вынуждены бороться с Азией за российский СПГ

, 07:13 Источник: РИА "Новости"

WSJ: с приближением зимы страны Евросоюза будут вынуждены бороться с Азией за российский СПГ
газовая труба, https://unsplash.com/photos/a_PDPUPuNZ8

Издание Wall Street Journal в воскресенье выпустило материал, в котором говорится, что в ближайшие месяцы Европе, вероятно, придется бороться со странами Азии за российский сжиженный природный газ.

В статье отмечается, что с приближением зимы ситуация для стран Европейского союза будет ухудшаться, поскольку перебои могут начаться даже с поставками СПГ из России. Уточняется, что экономический подъем в КНР, возникший после локдауна на фоне пандемии, или холодная зима станут причиной для борьбы за экспорт газа, что в свою очередь приведет к росту цен.

В материале допускается, что ухудшение уровня жизни граждан европейских стран может повлиять на их стойкость в поддержке Киева.

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