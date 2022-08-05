Канадский министр Уилкинсон заявил, что поставки газа через Украину не смогут заменить «Северный поток»

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон в пятницу, 5 августа, выразил мнение, что транзиту газа через Украину не удастся компенсировать поставки по газопроводу "Северный поток".
Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада не стала полагаться на транзит через Украину в качестве замены "Северного потока" в связи с недостаточной пропускной способностью.
Руководитель канадского Министерства природных ресурсов также подчеркнул, что решение по возвращению турбины для газопровода было ранее принято в тесном сотрудничестве с союзниками по Североатлантическому альянсу.