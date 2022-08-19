Представители Украины вывезли из Кременского района ЛНР данные по его жителям в ответ на референдум 2014 года

Представители Украины в 2014 году вывезли с территории Кременского района Луганской Народной Республики все данные по жителям. Это осложняет процесс социальных выплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. главы администрации муниципалитета Юлию Назаренко.
По словам Назаренко, действия Украины привели к потере справок о доходах и трудовых книжек.
«Украина нанесла невосполнимый ущерб самым незащищенным слоям населения — это инвалидам, пенсионерам. Они увезли всю электронную базу данных, нам приходится с самого нуля начинать ведение базы по ним», - поделилась она.
Чиновница отметила, что данный шаг стал ответом на референдум о самостоятельности, который прошел в районе в 2014 году.
Украинская сторона расформировала муниципальный округ, передав его территории в ближайшие районы.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор пополнил список приложений-нарушителей законов РФ.
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