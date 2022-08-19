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Глава контрразведки ФРГ заявил, что Россия распространяет фейки о нехватке газа и росте цен, чтобы расколоть немецкое общество

, 16:25 Источник: РИА Новости

Глава контрразведки ФРГ заявил, что Россия распространяет фейки о нехватке газа и росте цен, чтобы расколоть немецкое общество
Томас Хальденванг. Фото: IMAGO/Frederic Kern/globallook.com

Россия целенаправленно распространяет в Германии дезинформацию о нехватке газа и повышении цен с целью вызвать раскол немецкого общества. Об этом в беседе с газетой Handelsblatt заявил директор федерального ведомства по защите конституции (BfV) Томас Хальденванг.

«Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформацию в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германии», - приводит слова главы немецкой контрразведки газета.

По утверждению Хальденванга, распространением фейков занимаются специально подготовленные «российские лица». Он заявил также, что РФ использует в своей пропагандистской деятельности «страхи и меры, связанные с пандемией коронавируса».

Ранее сообщалось, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек предложил жителям страны освоить езду на велосипедах, чтобы помочь экономить энергоресурсы.  

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