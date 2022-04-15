Вице-Канцлер Германии Хабек предложил немцам освоить велосипеды и не закупать у России нефть на бензин

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15 апреля 2022, 17:30

Велосипед, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Немецкие власти, прежде сохранявшие некий баланс между национальными интересами и политической повесткой, сейчас всё больше страдают популизмом. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек предлагает жителям страны освоить езду на велосипедах, чтобы помочь экономить энергоресурсы.

Более того, чтобы избегать зависимости от российского экспорта, надо работать из дома, задёргивать шторы, а температуру в комнатах понижать хотя бы на один градус, но массово. Специалисты ранее заявляли, что инфляция в ФРГ в марте достигла 7,8% − максимум за последние 40 лет.

Однако призывы немцев к экономии тесно переплетены у Роберта Хабека с планами повысить качество и количество поставок вооружения Украине. Вице-премьер отметил, что в Минэкономики намерены утвердить поставки «без промедления».